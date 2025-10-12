12 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:16

Nosotti categorico: “Piccoli partner di Retegui? Lo stanno provando, ma Pio Esposito è avanti”

Redazione

12 Ottobre · 20:12

Aggiornamento: 12 Ottobre 2025 · 20:12

Contro Israele probabile la coppia Retegui-Esposito. Piccoli in panchina?

Marco Nosotti, l’inviato di Sky Sport al seguito della Nazionale italiana, è intervenuto su Radio Firenze Viola, parlando anche di chi potrebbe essere contro Israele il partner in attacco di Retegui: “Piccoli partner di Retegui? In questo momento Pio Esposito gode di tante cose positive ed è il favorito per partire accanto a Retegui nel 3-5-2 che verrà riproposto martedì. Lo stanno provando proprio ora a porte chiuse, domani se ne saprà di più ma Pio Esposito è avanti su Piccoli in questo momento”.

