Nosotti categorico: “Piccoli partner di Retegui? Lo stanno provando, ma Pio Esposito è avanti”

Marco Nosotti, l’inviato di Sky Sport al seguito della Nazionale italiana, è intervenuto su Radio Firenze Viola, parlando anche di chi potrebbe essere contro Israele il partner in attacco di Retegui: “Piccoli partner di Retegui? In questo momento Pio Esposito gode di tante cose positive ed è il favorito per partire accanto a Retegui nel 3-5-2 che verrà riproposto martedì. Lo stanno provando proprio ora a porte chiuse, domani se ne saprà di più ma Pio Esposito è avanti su Piccoli in questo momento”.