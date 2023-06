Nosotti: “Retegui farebbe bene alla Fiorentina con Italiano. Berardi deve decidere cosa fare da grande”

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport che segue da vicino le vicende della nazionale, ha parlato a Radio Bruno dei nomi accostati alla Fiorentina, tra Berardi a Maxime Lopez fino a Retegui. Queste le sue parole:

“In area ci sa stare, sente la porta, 2 partite e 2 gol con la nazionale, come dice Mancini è meglio se viene a giocare in Italia, ci sono idee e difficoltà differenti. Ieri con l’Olanda non era facile far bene, aveva contro Van Dijk. Nelle prime due partite lo aveva visto benino, lui ha voglia, con Italiano potrebbe far bene. Berardi? Lui è un grande giocatore, è il secondo miglior giocatore italiano in attività per gol segnati ed è un esterno, deve decidere se si mette in discussione o meno, se vuole puntare in alto o meno, la piazza di Sassuolo non ti chiede tantissimo, se è il momento di andare questo è. Maxime Lopez? Lui è un grande giocatore, vuole emergere, sa leggere le situazioni, è un giocatore interessantissimo”

