12 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sentite Nosotti: “Non si è gonfiata la caviglia di Kean, dolore non forte. Fiducioso che si tratti di niente”

Radio

Sentite Nosotti: “Non si è gonfiata la caviglia di Kean, dolore non forte. Fiducioso che si tratti di niente”

Redazione

12 Ottobre · 20:06

Aggiornamento: 12 Ottobre 2025 · 20:06

TAG:

FiorentinaItaliaKeanNosotti

Condividi:

di

"Non credo sia pronto per la gara con Israele"

Marco Nosotti, l’inviato di Sky Sport al seguito della Nazionale italiana, è intervenuto su Radio Firenze Viola affrontando temi legati agli azzurri, dopo la vittoria di ieri sera in Estonia, ma più nello specifico concentrandosi sull’infortunio di Kean: “Ho parlato ieri sera con lui, era abbastanza tranquillo e il dolore non era forte. Non si è gonfiata la caviglia, oggi svolgerà gli esami ma non credo sia pronto per la gara di martedì con Israele. Da Udine mi davano notizie confortanti in merito a Kean e questo è l’importante, sono fiducioso che si tratti di niente”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio