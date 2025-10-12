Sentite Nosotti: “Non si è gonfiata la caviglia di Kean, dolore non forte. Fiducioso che si tratti di niente”

Marco Nosotti, l’inviato di Sky Sport al seguito della Nazionale italiana, è intervenuto su Radio Firenze Viola affrontando temi legati agli azzurri, dopo la vittoria di ieri sera in Estonia, ma più nello specifico concentrandosi sull’infortunio di Kean: “Ho parlato ieri sera con lui, era abbastanza tranquillo e il dolore non era forte. Non si è gonfiata la caviglia, oggi svolgerà gli esami ma non credo sia pronto per la gara di martedì con Israele. Da Udine mi davano notizie confortanti in merito a Kean e questo è l’importante, sono fiducioso che si tratti di niente”.