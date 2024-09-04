Nosotti: "Kean aveva bisogno di uno come Palladino che credesse davvero nelle sue capacità"

Il giornalista SKY ha commentato le prestazioni di Kean che gli hanno valso la chiamata in azzurro con Spalletti

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Sky Marco Nosotti che ha commentato il ritiro della Nazionale con un occhio sul centravanti viola Moise Kean che potrebbe partire dall'inizio in queste partite dopo l'Europeo: "Ripartiamo da un Europeo deludente dove Spalletti ha perso diverse convinzioni e, ora, le deve ritrovare attraverso la costruzione di un nuovo gruppo. Sono contento che abbia chiamato pochi giocatori, almeno tutti sono impegnati e nessuno sta a guardare con le braccia conserte. Giochiamo contro una squadra che ha una qualità pazzesca come la Francia e non dovremo avere nessun timore anche se sarà difficile trovare un risultato positivo, lo considero il primo passo per il nuovo corso azzurro."

Su Kean: "Da giovanissimo aveva fatto vedere delle doti qualitative assolutamente importanti, ha fatto tante esperienze anche fuori dal nostro campionato e credo che aveva bisogno solo di qualcuno che ci puntasse seriamente come sta facendo Palladino. Kean può diventare l'attaccante della Nazionale per puntare al Mondiale perché è un generoso e quando esce ha dato davvero l'anima."

Sulla Fiorentina: "Palladino ha voluto portare la difesa a 3 in un contesto dove tutti erano abituati a giocare a 4 e adesso fai fatica, è normale. Bisogna lavorare sui nuovi concetti perché le scalate sono diverse e le letture tra i difensori cambiano molto. Lui è un ambizioso, un visionario a tratti. Vedo in lui un grande futuro".