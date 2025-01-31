Bucchioni: "Comuzzo? A quell'età lì ricordo Nesta così maturo, ma lo cederei. Zaniolo va gestito"

Enzo Bucchioni ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina. Le sue dichiarazioni sulla situazione di Comuzzo e su Zaniolo

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Comuzzo? Per un giocatore di 19 anni, una cifra di 35 milioni è un qualcosa di straordinario. È vero che abbiamo visto giocare Comuzzo in 20 partite ad altissimo livello, ci dà l'impressione che possa diventare un campione, a quell'età lì io ricordo Nesta così maturo, però abbiamo visto anche delle situazioni di ragazzi come Santon. Se poi cresce come ci auguriamo tutti, chi ti dice che tra un anno o due non vada a dire alla Fiorentina "voglio andar via"?. La Fiorentina è una squadra medio-alta, se sei in alto allora poi vuoi andare ancora più in alto. Io razionalmente dico che è un'operazione da fare. Anche l'Atalanta ha venduto giocatori per mettere le fondamenta e ora fattura enormemente. Calcisticamente è un'operazione da fare. Il problema qual è? Rinvestire bene. Pradè deve fare quello che ha fatto l'Atalanta.

Zaniolo? Per come come gioca la Fiorentina è perfetto, con la difesa che sta bassa e con i lanci negli spazi, è uno che strappa, uno che ha gamba, poi è difficile tenerlo perché ha tanta forza fisica. Può fare anche il centravanti, perché l'ha fatto in Nazionale con Mancini, prima degli infortuni. Nella gestione invece, dico che nemmeno Gasperini è riuscito a gestirlo. Però può essere Palladino quello giusto, non si può trattare i giocatori alla stessa maniera. All'interno delle regole, con uno puoi tirare di più la corda, con altri invece bisogna lasciarli un po' andare. Zaniolo va gestito in tutte le sue specificità, le sue caratteristiche. Se viene a Firenze, lui sa che deve fare il leader".

Zanetti: “Ghilardi è un difensore centrale completo, punta a essere un leader che parla poco e fa tanto”

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