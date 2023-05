Graziani: “La classifica della Roma piange, ma Mourinho è superiore a Italiano, ha più palmares”

Nella seconda ora del Pentasport a Radio Bruno è sorto il confronto tra Mourinho e Vincenzo Italiano in vista della gara di domani. Queste le parole di Ciccio Graziani a riguardo:

“La Roma aveva la rosa per fare bene in due competizioni, il campionato non è andato per niente bene, la classifica piange. La stagione della Roma si valuterà dopo la finale di Europa League, tutto dipende da quello, una sconfitta sarebbe molto pesante. Mourinho ha vinto 29 trofei con 2 Champions, Italiano è bravo, ma lo cambierei con Mourinho, Italiano con la conference comincerebbe a mettere dentro il palmares qualcosina, ma Mourinho è di un altro livello”.

