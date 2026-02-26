Cecchi: “Stasera è tornata la vecchia Fiorentina, abbiamo trasformato lo Jagellonia nel Real Madrid”

Stefano Cecchi, intervenuto su Radio Bruno, ha commentato così la partita della Fiorentina contro lo Jagellonia: “Stasera sono amareggiato perchè pensavo che negli ultimi tempi avessimo trovato una quadratura, invece ci siamo squagliati e siamo tornati ad essere la vecchia Fiorentina di prima. Quando sono entrati i titolari la musica è cambiata, però resta un grande campanello d’allarme.”

Sullo Jagellonia: “Abbiamo sofferto pene indicibili, i loro attaccanti, per nostro demerito, sono sembrati dei fenomeni. Sotto pelle abbiamo ancora le difficoltà e le antiche paure di inizio stagione: lo Jagellonia si è trasformato nel Real Madrid.”