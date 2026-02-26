26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Cecchi: "Stasera è tornata la vecchia Fiorentina, abbiamo trasformato lo Jagellonia nel Real Madrid"

Cecchi: “Stasera è tornata la vecchia Fiorentina, abbiamo trasformato lo Jagellonia nel Real Madrid”

26 Febbraio · 22:44

Stefano Cecchi ha parlato su Radio Bruno della brutta prestazione della Fiorentina nella partita contro lo Jagellonia.

Stefano Cecchi, intervenuto su Radio Bruno, ha commentato così la partita della Fiorentina contro lo Jagellonia: “Stasera sono amareggiato perchè pensavo che negli ultimi tempi avessimo trovato una quadratura, invece ci siamo squagliati e siamo tornati ad essere la vecchia Fiorentina di prima. Quando sono entrati i titolari la musica è cambiata, però resta un grande campanello d’allarme.”

Sullo Jagellonia: “Abbiamo sofferto pene indicibili, i loro attaccanti, per nostro demerito, sono sembrati dei fenomeni. Sotto pelle abbiamo ancora le difficoltà e le antiche paure di inizio stagione: lo Jagellonia si è trasformato nel Real Madrid.”

