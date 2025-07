Amoruso: “Kessiè è stato anni al limite del professionismo, ha soddisfatto l’ambizione coi soldi”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per commentare il mercato della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Kessiè e Sohm sono due giocatori completamente diversi. Kessiè ha un ingaggio assurdo: ha caratteristiche importanti, di qualità e quantità, ma non so come si sia gestito in questi anni in Arabia. L’incognita sono i tre anni che è fuori dal professionismo, quello è il livello in Arabia. C’è da capire se ha ancora fame; la stessa che ha adesso la piazza di Firenze. Negli ultimi anni la fame Kessiè la soddisfatta coi soldi.”

Su Sohm: “Lui è un investimento diverso, un giocatore ancora non definito. Bisogna capire che tipo di investimento vuole fare la Fiorentina. I nomi che circolano sono discreti, ma c’è da vedere che voglia abbiano loro di venire qui a Firenze e fare bene, specie Kessiè dopo gli anni in Arabia.”