Colpani verso la convocazione con l’Empoli mentre per Kean dipende da quando farà rientro a Firenze

Oggi alla Fiorentina si è svolto il consueto allenamento di scarico per i giocatori impiegati nella partita di ieri, mentre chi non è sceso in campo ha seguito una sessione regolare. Dal Viola Park emerge grande riservatezza intorno alla situazione di Moise Kean, che ieri ha lasciato la squadra prima del match per recarsi a Parigi a causa di problemi familiari. La sua eventuale presenza contro l’Empoli, domenica, dipenderà dal momento in cui farà ritorno a Firenze. Buone notizie, invece, per Colpani: dopo un lungo stop per un infortunio al piede, è probabile che torni tra i convocati.