Agresti: “Le due finali sono un risultato inaspettato. La Fiorentina andrà a Praga a vincere”

Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Sicuramente la Fiorentina ha raggiunto dei risultati molto importanti. Le due finali conquistate sono due ottimi traguardi, inaspettati. Nonostante l’inizio di stagione dove c’è stato uno sbandamento abbiamo visto molti miglioramenti, Italiano ha dovuto capire come gestire l’organico nel modo migliore. Devo dire che perdere una finale contro l’Inter ci sta. Il cammino è stato buono. La Fiorentina arriva bene alla partita contro il West Ham, con la Roma è stata una buona partita anche se potevamo fare meglio all’inizio. In Coppa Italia stavamo molto bene, andremo a Praga a vincere, credo che sia una partita alla pari, la Fiorentina ha delle soluzione ai titolari che possono aiutare per vincere la partita”

