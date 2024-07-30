Radio Bruno rivela: "Comuzzo sta stupendo Palladino, è il più avanti dei giovani. Potrebbe restare"

Il difensore classe 2005 si sta facendo notare da mister Palladino, spicca tra i giovani. Si avvia verso la conferma

Dal ritiro arrivano notizie di conferme in casa Fiorentina, nella continua ed attenta analisi di Raffaele Palladino nella fase di preparazione alla prossima stagione. Una di esse riguarda proprio Pietro Comuzzo, poiché il difensore classe 2005 potrebbe restare a Firenze dopo aver sorpreso positivamente il mister, che in questo momento lo considera più avanti nelle gerarchie rispetto agli altri giovani. Inizialmente Comuzzo era finito nella lista dei possibili partenti, ma nella tournée le cose sarebbero cambiate, poiché sta crescendo la fiducia nei suoi confronti. Sul groppone anche la sua esperienza maturata nella scorsa stagione, nella quale ha già trovato spazio in Prima Squadra. A dare la notizia è Radio Bruno.

PEDULLÀ: “ACCORDO DI MASSIMA PER TESSMANN. CONTATTI CON LA JUVE PER MCKENNIE, DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA”

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