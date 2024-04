Bucchioni: “Barone mi disse che Sarri non coincideva con il progetto della Fiorentina. Non lo voleva”

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel corso del suo intervento a Radio Bruno, ha parlato anche del nome di Sarri come possibilità per la panchina della Fiorentina del prossimo anno, queste le sue parole:

“Barone mi disse che non avrebbero preso Sarri perché non faceva al caso della Fiorentina e del progetto iniziato con Italiano, Sarri non fa crescere i giovani. Questa era l’idea di Joe Barone, credo condivisa da tutti, proseguire il lavoro di Italiano con un tecnico che deve portare avanti le sue idee. Andare a prendere Aquilani ci sono tanti dubbi perché in serie A non ha mai allenato, vediamo. Comunque c’è una società organizzata e prima di andare a prendere un allenatore verranno fatte tutte una serie di verifiche di studio dell’allenatore parlando con chi lo vede lavorare tutti i giorni. Il margine di rischio c’è sempre, vale per tutti. Ma qualsiasi scelta verrà fatta sarà ponderata. A me vanno bene tutti gli allenatori quando dietro c’è un discorso tecnico”

LE PAROLE DI BUCCHIONI SU BURDISSO