Radio Bruno rivela: "L'agente di Comuzzo e di Ghilardi al Viola Park. Situazione da monitorare"

L'agente di Pietro Comuzzo e Daniele Ghilardi presente al Viola Park dopo la conferenza stampa di Palladino

La frenesia del mercato si avverte anche al Viola Park, dove ci sono alcune situazioni che vanno monitorate. Secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, Michelangelo Minieri, agente di Daniele Ghilardi, difensore del Verona, su cui si cerca di capire come muoversi nel caso in cui la Fiorentina voglia fare alcuni aggiustamenti in difesa. Inoltre, Minieri è anche l'agente Pietro Comuzzo, profilo sul quale il Napoli sta lavorando per cercare di regalarlo ad Antonio Conte, anche se in questo momento siamo in una fase di stallo, considerate le richieste economiche della Fiorentina (la cifra è di 40 milioni di euro). La presenza dell'agente è il risultato di quanto sta accadendo in queste ore, ponendo dei punti interrogativi su alcune situazioni che devono essere monitorate con assoluta attenzione.

Zanetti: “Ghilardi è un difensore centrale completo, punta a essere un leader che parla poco e fa tanto”

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