Olivero spiega: “Pioli deve dare identità. Non sono ottimista, ci sono troppi mezzi giocatori nella Fiorentina”

Il noto giornalista sportivo Olivero parla della Fiorentina su Radio Bruno, commentando anche i problemi tattici della squadra.

Il noto giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport Olivero parla ai microfoni di Radio Bruno della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Quando si vede la formazione sembra che Pioli stia navigando a vista. Il mister deve riuscire a dare identità alla squadra: servono 11 titolari e loro devono giocare. Le caratteristiche dei giocatori sono difficili da incastrare: non hai un centrocampo fatto di gente aggressiva, la difesa ormai va bene quella che hai scelto, mentre davanti devi scegliere chi affiancare a Kean.”

Riguardo a Fagioli e Gudmundsson: “Fagioli per me ha un problema di carattere, mentre Gud semplicemente giocava in modo diverso al Genoa: in quel contesto faceva ciò che fa ora Kean per la Fiorentina, quindi deve cambiare movimenti. Il Gudmundsson di Genoa non è possibile accanto a Kean.”

Sul futuro: “Non sono ottimista: la Fiorentina è piena di mezzi giocatori, tutto dipenderà quindi dal loro salto di qualità. Se non accadrà potrà puntare massimo al sesto o settimo posto.”

