Olivero spiega: “Pioli deve dare identità. Non sono ottimista, ci sono troppi mezzi giocatori nella Fiorentina”

Il noto giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport Olivero parla ai microfoni di Radio Bruno della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Quando si vede la formazione sembra che Pioli stia navigando a vista. Il mister deve riuscire a dare identità alla squadra: servono 11 titolari e loro devono giocare. Le caratteristiche dei giocatori sono difficili da incastrare: non hai un centrocampo fatto di gente aggressiva, la difesa ormai va bene quella che hai scelto, mentre davanti devi scegliere chi affiancare a Kean.”

Riguardo a Fagioli e Gudmundsson: “Fagioli per me ha un problema di carattere, mentre Gud semplicemente giocava in modo diverso al Genoa: in quel contesto faceva ciò che fa ora Kean per la Fiorentina, quindi deve cambiare movimenti. Il Gudmundsson di Genoa non è possibile accanto a Kean.”

Sul futuro: “Non sono ottimista: la Fiorentina è piena di mezzi giocatori, tutto dipenderà quindi dal loro salto di qualità. Se non accadrà potrà puntare massimo al sesto o settimo posto.”