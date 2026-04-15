Amoruso: "Vanoli va ringraziato, ha dato la salvezza, ma la sua esperienza ci lascia anche vari dubbi"

L'ex difensore ha parlato del lavoro di Paolo Vanoli che ha portato alla salvezza della Fiorentina dopo un anno difficile che poteva causare la retrocessione

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "Domani la vedo dura e non penso che la Fiorentina riesca a ribaltarla perché questa squadra non mi dà tanta fiducia e dubito cambi l'esito del confronto. Loro funzionano meglio di noi anche se non hanno fenomeni, noi esaltavamo Kean e De Gea e ora non ce la facciamo. Domani deve giocare Solomon da subito anche se non è al meglio perché deve essere lui a saltare l'uomo, è l'unico che lo sa fare."

Su Vanoli: "Il suo lavoro è positivo, ma ci sono dei dubbi perché abbiamo visto delle fragilità tipo il fatto di non saper ribaltare le gare quando si va sotto oppure qualche sistema di gioco cambiato troppo tardi. Bisogna capire che cosa vuole fare la società ora per la scelta futura."