27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Enzo Navarra spiega: “L’AEK è molto pericolosa sulle fasce. Jovic è davvero un lusso per la Grecia”

27 Novembre · 18:49

ConferenceEnzo NavarraFiorentinaradio bruno

L'esperto di calcio greco Enzo Navarra ha parlato a Radio Bruno dell'AEK Atene, squadra che affronterà stasera in Conference la Fiorentina.

L’esperto di calcio greco Enzo Navarra è intervenuto su Radio Bruno per parlare dell’ AEK Atene, prossimo avversario della Fiorentina in Conference. Ecco le sue parole: “L’AEK  è in un momento decisivo della sua stagione, tra tre giorni giocherà con il Pana e quindi ci sarà un mini turnover. Un risultato positivo al Franchi sarebbe ottimo.”

Su Jovic: “Luka è un grandissimo colpo per la Grecia, anche per l’età del ragazzo. Lui è arrivato in Grecia fuori forma e deve ben acquisire i sistemi di gioco, ma si vede che è di un’altra caratura. Oltre a lui i punti forti sono le fasce, mentre i centrali di difesa sono lenti e aggredibili.”

