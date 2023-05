Bucchioni: “L’inter? Ha un gioco leggibile, fanno sempre le stesse cose. Gli devi togliere certezze”

Enzo Bucchioni è ospite questa sera a Radio Bruno per trattare vari temi riguardanti il mondo Fiorentina ma soprattutto ovviamente la finale di stasera. Queste le sue parole sulla partita e le preferenze sui giocatori da schierare:

“Non devi rannicchiarti in difesa, devi attaccare e aggredire, è importante fare la tua partita. Se all’Inter inizi a togliere certezze pian piano gli salirà la paura. Hanno un gioco leggibile, fanno sempre le stesse cose, girano palla in ampiezza e prediligono il cross dalla fascia per l’attaccante. Questo non lo dobbiamo concedere altrimenti prenderanno ritmo. Io metterei Ranieri, ha meno qualità ma è un difensore vero, non lascia buchi come Igor e Quarta, è intelligente sotto il punto di vista tattico. Per me giocherà lui anche perché Italiano difficilmente fa giocare due destri. A centrocampo preferisco Castrovilli a Mandragora, è più in forma e può far male in fase offensiva”

