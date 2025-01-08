Graziani: "Nell'operazione Folorunsho avrei inserito anche Ngonge. Pongracic e Gud? Un mistero"

Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato delle possibili operazioni di mercato della Fiorentina e non solo

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Luiz Henrique? Non l'ho ancora visto giocare questo ragazzo. Ma io dico: Folorunsho dal Napoli? Ma mettici dentro anche Ngonge nell'operazione. Quando l'ho visto giocare, mi è sembrato un giocatore che può diventare importante. Io vi dico una cosa a naso: se non esce qualcuno fai fatica a fare mercato. Cioè tu ha Ikoné, che fai? Lo tieni o lo dai via? Kouamé idem. Non si fa mercato se non ti togli degli ingaggi che ti pesano. Come ad esempio Biraghi, che molto probabilmente dovrà andare via, ti liberi del suo stipendio e poi vai investire quei soldi. Lui è il giocatore più importante dopo Kean. Il mercato di gennaio è difficilissimo e se non va via qualcuno è difficile che si prendano altri giocatori. Le società guardano i bilanci, c'è attenzione. C'è necessità di far qualcosa, ma è importante capire cosa fare e come farlo".

"Non capisco perché Gudmundsson non sia entrato contro il Napoli. Se tu mi fai giocare Moreno contro il Napoli e tieni in panchina Pongracic, qualcosa che non va c'è sicuramente. Ma ad esempio Gudmundsson in panchina, che non è entrato. Io ci credo poco a queste cose. C'è qualcosa che non mi quadra. Cosa dobbiamo farne con Pongracic? E' sparito dai radar. Vuol dire che non c'è più quella fiducia che avevi quando l'avevi preso".

Buone notizie dal Viola Park: Gudmundsson si è allenato con il gruppo. È a disposizione di Palladino

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