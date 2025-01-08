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Buone notizie dal Viola Park: Gudmundsson si è allenato con il gruppo. È a disposizione di Palladino

Buone notizie dal Viola Park in vista del Monza. Come testimoniano le foto pubblicate sui social dalla Fiorentina, Albert Gudmundsson si è allenato con il resto del gruppo sotto gli ordini di Raffaele...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 15:20
Buone notizie dal Viola Park: Gudmundsson si è allenato con il gruppo. È a disposizione di Palladino -
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Gudmundsson
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Buone notizie dal Viola Park in vista del Monza. Come testimoniano le foto pubblicate sui social dalla Fiorentina, Albert Gudmundsson si è allenato con il resto del gruppo sotto gli ordini di Raffaele Palladino. Dunque, il problema alla caviglia sembra già essere alle spalle: il numero 10 viola sarà, con ogni probabilità, a disposizione per la sfida di lunedì sera contro il Monza.

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