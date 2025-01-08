Buone notizie dal Viola Park: Gudmundsson si è allenato con il gruppo. È a disposizione di Palladino
Buone notizie dal Viola Park in vista del Monza. Come testimoniano le foto pubblicate sui social dalla Fiorentina, Albert Gudmundsson si è allenato con il resto del gruppo sotto gli ordini di Raffaele...
Buone notizie dal Viola Park in vista del Monza. Come testimoniano le foto pubblicate sui social dalla Fiorentina, Albert Gudmundsson si è allenato con il resto del gruppo sotto gli ordini di Raffaele Palladino. Dunque, il problema alla caviglia sembra già essere alle spalle: il numero 10 viola sarà, con ogni probabilità, a disposizione per la sfida di lunedì sera contro il Monza.
DAL BRASILE: BOTAFOGO APRE ALLA CESSIONE DI LUIZ HENRIQUE
https://www.labaroviola.com/dal-brasile-botafogo-apre-alla-cessione-di-luiz-henrique-scegliera-il-calciatore-tra-la-premier-e-litalia/283885/