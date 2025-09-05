Amoruso: “Pioli continuerà con questa proposta di gioco. Gosens e Dodo sono troppo prevedibili”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per commentare la situazione della squadra di Pioli dopo le prime gare di campionato. Ecco le sue parole: “Mi aspetto una Fiorentina più brillante e meno impacciata. Il Napoli è uno scoglio importante, ha gente rapida che può fare male. Mi aspetto qualcosa di diverso a livello tattico. Dodo e Gosens sono prevedibili: sono forti sulle fasce, ma non tagliano mai nel mezzo”

Sul modulo: “Pioli continuerà con ciò che ha proposto finora. Fisicamente si aspetta molto di più da certi giocatori, credo che per un eventuale cambio tattico aspetterà la prossima sosta. Non cambia molto dalla difesa a tre o quattro, le squadre moderne oggi costruiscono dal basso. L’allenatore bravo però è quello che sfrutta le caratteristiche dei propri giocatori.”

Riguardo Moise Kean: “Lui ha bisogno di gente che lo sostenga, poi può adattarsi alla presenza di qualsiasi altro attaccante.”