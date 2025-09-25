25 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni contro Palladino: “Brutta intervista. Ha fatto danni l’anno scorso, faccia un monumento alla Lazio”

Radio

Bucchioni contro Palladino: “Brutta intervista. Ha fatto danni l’anno scorso, faccia un monumento alla Lazio”

Redazione

25 Settembre · 19:14

Aggiornamento: 25 Settembre 2025 · 19:14

TAG:

BucchioniFiorentinaGazzetta dellio SportPalladinoradio bruno

Condividi:

di

Il noto giornalista della Nazione Enzo Bucchioni risponde con parole dure all'intervista rilasciata da Palladino.

Duro sfogo di Enzo Bucchioni oggi su Radio Bruno riguardo l’intervista rilasciata da Raffaele Palladino sulla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del giornalista della Nazione: “Brutta intervista quella di oggi, qualifica il personaggio. Adombra il fatto di avere ancora un gran rapporto coi calciatori, fa capire che se ci fosse lui la situazione non sarebbe quella che è oggi. Voglio che i giocatori lo smentiscano sul campo. Con la squadra dell’anno scorso ha fatto dei danni, doveva arrivare quinto. Faccia un monumento alla Lazio per la partita del Franchi e se è andato in Conference League.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio