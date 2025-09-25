Bucchioni contro Palladino: “Brutta intervista. Ha fatto danni l’anno scorso, faccia un monumento alla Lazio”

Duro sfogo di Enzo Bucchioni oggi su Radio Bruno riguardo l’intervista rilasciata da Raffaele Palladino sulla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del giornalista della Nazione: “Brutta intervista quella di oggi, qualifica il personaggio. Adombra il fatto di avere ancora un gran rapporto coi calciatori, fa capire che se ci fosse lui la situazione non sarebbe quella che è oggi. Voglio che i giocatori lo smentiscano sul campo. Con la squadra dell’anno scorso ha fatto dei danni, doveva arrivare quinto. Faccia un monumento alla Lazio per la partita del Franchi e se è andato in Conference League.”