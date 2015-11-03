Notizie Gazzetta Dellio Sport Fiorentina

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Bucchioni contro Palladino: "Brutta intervista. Ha fatto danni l'anno scorso, faccia un monumento alla Lazio"

25 settembre 2025 19:14

La Gazzetta dello Sport riporta: "La Fiorentina chiede 25-30 milioni per Dodò, solo la Juventus ci può pensare"

17 luglio 2025 14:27

La Gazzetta dello Sport spiega: "Fortini rimarrà alla Fiorentina, già rifiutate molte offerte per lui."

07 giugno 2025 14:31

La Gazzetta dello Sport riporta: "Palladino può ripartire davvero dall'Atalanta, è lui il preferito"

04 giugno 2025 13:04

Ci pensa la Gazzetta a difendere Vlahovic: "Alla Fiorentina segnava di più perchè batteva i rigori"

08 maggio 2022 13:02

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