Notizie Gazzetta Dellio Sport Fiorentina

Bucchioni contro Palladino: "Brutta intervista. Ha fatto danni l'anno scorso, faccia un monumento alla Lazio"
25 settembre 2025 19:14
La Gazzetta dello Sport riporta: "La Fiorentina chiede 25-30 milioni per Dodò, solo la Juventus ci può pensare"
17 luglio 2025 14:27
La Gazzetta dello Sport spiega: "Fortini rimarrà alla Fiorentina, già rifiutate molte offerte per lui."
07 giugno 2025 14:31
La Gazzetta dello Sport riporta: "Palladino può ripartire davvero dall'Atalanta, è lui il preferito"
04 giugno 2025 13:04
Ci pensa la Gazzetta a difendere Vlahovic: "Alla Fiorentina segnava di più perchè batteva i rigori"
08 maggio 2022 13:02
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