La situazione terzini della Fiorentina è tutta in divenire, e ciò influisce anche sul futuro del giovane Niccolò Fortini. La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione, specificando che se non andasse via nessuno Fortini sarebbe il tassello mancante per completare il reparto numericamente. Per il giovane 2006, che la scorsa stagione è stato in prestito alla Juve Stabia, sono state rifiutate già alcune offerte, dato che la dirigenza viola ci punta molto.