La Gazzetta dello Sport riporta: “La Fiorentina chiede 25-30 milioni per Dodò, solo la Juventus ci può pensare”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino brasiliano Dodo potrebbe anche rinnovare con la Fiorentina dopo essere stato per mesi vicino all’addio, infatti per quanto raccolto dal giornale la Fiorentina potrebbe risolvere il problema del contratto con l’inizio della prossima stagione visto che ha la scadenza tra due anni nel 2027.

La Fiorentina, nel frattempo, spinge in alto per quanto riguarda la valutazione del giocatore e questo sta spaventando tutte le squadre italiane interessate all’esterno perché nessuno sembra in grado di presentare un’offerta da 25-30 milioni per lui. Secondo il giornale, solo la Juventus potrebbe avere quella cifra nel caso in cui cedesse Weah o Alberto Costa, ma è tutto in divenire e la permanenza non è improbabile.