Bucchioni: "Farei giocare titolare Mandragora a centrocampo. Folorunsho? Dipende da Giuffredi"

Il giornalista Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, commentando i temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:Sulla Conference e sul turnover: “Siamo stati bravi a entrare...

Il giornalista Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, commentando i temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla Conference e sul turnover: “Siamo stati bravi a entrare nei primi 8, non era scontato comunque. Sicuramente la Conference ha insegnato molto all’allenatore, il turnover totale non può funzionare, la partita a Cipro forse non l’avresti persa se non ci fosse stato il maxi turnover. Questo perché Palladino fa un tipo di calcio basato sui calciatori, diverso dal calcio giochista. Serve più qualità dei singoli, basta vedere per esempio se togli Kean o Gosens e metti chiunque altro al loro posto, perdi tantissimo. Bisogna alzare la qualità, vediamo sul mercato cosa succederà, tanto ormai è alle porte. “

Su Dodo: “Dodo era fortissimo fin da quando è arrivato dall’Ucraina, ha sempre fatto la differenza, anche con Italiano. Il grave infortunio l’ha condizionato, ma adesso è tra i migliori per costanza di rendimento.”

Su Folorunsho e l’asse Napoli-Firenze: “Giuffredi è il regista di questa situazione, ha Biraghi e Folorunsho come assistiti, quindi quest’operazione potrebbe essere gestita da lui. A me andrebbe benissimo, ho seguito Folorunsho l’anno scorso, ha fatto una stagione strepitosa e Spalletti l’ha portato agli europei. Ha gamba, tira da fuori, ha grande fisicità, sarebbe molto utile per fare quel tipo di lavoro che faceva Bove, è adatto sia in fase offensiva che in fase difensiva.”

Sul cambio modulo: “Quei 3 davanti insieme a Kean sarebbero straordinari se stessero bene fisicamente. Adesso Beltran in fase di non possesso fa l’esterno sinistro nel 4-4-1-1, anche gli altri devono fare la fase difensiva, ma se non sono al top della condizione non ce la fai. Gud e Colpani non stanno benissimo, non reggono entrambe le fasi, quindi devi provare qualcosa di diverso. Per esempio, io metterei Beltran e Gudmundsson dietro a Kean, sarebbe un terzetto molto interessante, ma a quel punto devi mettere un centrocampista. Adesso ci sarebbe Mandragora che è un centrocampista di contenimento. Io lo farei già contro l’Udinese, è una squadra molto molto fisica."

HANCKO SMENTISCE LA JUVENTUS

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