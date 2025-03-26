Folorunsho: "Voglio legarmi alla Fiorentina e alla tifoseria. Ho compagni forti e mi trovo bene con loro"

Michael Folorunsho, intervistato da Radio Bruno, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina. Ecco un estratto delle parole del centrocampista viola:"L'ho già detto appena sono arrivato che mi pia...

Michael Folorunsho, intervistato da Radio Bruno, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina. Ecco un estratto delle parole del centrocampista viola:

"L'ho già detto appena sono arrivato che mi piacerebbe costruire un qualcosa con la Fiorentina, perché sono un calciatore che è stato in prestito ogni anno in una squadra differente. Adesso ho voglia di costruire un progetto con una squadra, di legarmi ad una tifoseria, alla città e ai miei compagni di squadra. Mi trovo bene con tutti loro.

Se mi guardo intorno vedo dei compagni forti in ogni ruolo, poi è normale che ora a centrocampo siamo davvero tanti e questo non deve essere una cosa negativa per noi: deve aumentare la competitività sana della squadra e dobbiamo mettere in difficoltà il mister, che deve avere il piacere di avere tanti giocatori che vogliono giocare e fare il bene della squadra. Poi sarà bravo il mister a decidere quello che dovrà fare".