Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del ritiro della Fiorentina al Viola Park. Ecco le sue parole: “Il bilancio di inizio ritiro è positivo: non c’è stato grande caldo e tutto sta andando bene. Viola Park vuol dire avere la Fiorentina sul nostro territorio, viverla ogni giorno. In due ultimeremo i servizi come tranvia e parcheggi per collegare bene l’area,”