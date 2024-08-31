Bucchioni: "Il mercato? Se avessero fatto una squadra così ad Italiano, saremmo arrivati in Champions"

Enzo Bucchioni, ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato le operazioni di mercato effettuate dalla Fiorentina

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha analizzato le operazioni di mercato effettuate dalla Fiorentina. Queste le sue parole:

"Faccio fatica ad accettare il pareggio con il Venezia, con il Parma invece ci poteva anche stare. Abbiamo negli occhi delle prestazioni orrende in Conference League. C'è il terrore, la paura di non battere nemmeno il Monza. Se vogliamo parlare di mercato, è stato condizionato dai ritardi, sono arrivati in ritardo molti giocatori. E' evidente che c'è stato un ritardo che poteva portare anche all'eliminazione. Se devo dare un voto al mercato? Ora quello che vi dico farà discutere, ma per me se avessero fatto una squadra così ad Italiano sarebbe arrivato in Champions. Ovvio che i giocatori devono rendere. Pongracic l'anno scorso ha fatto un grande campionato, non può essere questo. Richardson ha dimostrato di aver talento, Colpani ha fatto un gran campionato la scorsa stagione".

Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l’abbraccio con Palladino, poi i test fisici

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