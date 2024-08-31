Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l'abbraccio con Palladino, poi i test fisici
Robin Gosens è arrivato al Viola Park
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2024 15:58
Nel primo pomeriggio, Robin Gosens ha fatto il suo ingresso al ViolaPark, seguendo gli arrivi di Danilo Cataldi ed Edoardo Bove. Dopo aver dato il suo addio alla squadra e ai tifosi dell'UnionBerlino, l'ex giocatore di Atalanta e Inter ha incontrato mister Palladino, con cui ha condiviso un caloroso abbraccio. Subito dopo, Gosens si è sottoposto ai test fisici presso l'area medica, con ogni momento documentato e condiviso sui canali social ufficiali della Fiorentina.
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