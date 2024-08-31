Labaro Viola

Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l'abbraccio con Palladino, poi i test fisici

Robin Gosens è arrivato al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2024 15:58
Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l'abbraccio con Palladino, poi i test fisici -
News
Viola Park
Gosens
Condividi

Nel primo pomeriggio, Robin Gosens ha fatto il suo ingresso al ViolaPark, seguendo gli arrivi di Danilo Cataldi ed Edoardo Bove. Dopo aver dato il suo addio alla squadra e ai tifosi dell'UnionBerlino, l'ex giocatore di Atalanta e Inter ha incontrato mister Palladino, con cui ha condiviso un caloroso abbraccio. Subito dopo, Gosens si è sottoposto ai test fisici presso l'area medica, con ogni momento documentato e condiviso sui canali social ufficiali della Fiorentina.

Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l'abbraccio con Palladino, poi i test fisici
Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l'abbraccio con Palladino, poi i test fisici
Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l'abbraccio con Palladino, poi i test fisici

Gosens saluta l’Union: “Dove si comincia se non ci si vuole giustificare, ma si ha bisogno di dire qualcosa?”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok