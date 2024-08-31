Gosens saluta l'Union: "Dove si comincia se non ci si vuole giustificare, ma si ha bisogno di dire qualcosa?"

Arrivato da pochi minuti a Pisa, dove prenderà un van che lo porterà direttamente a Firenze per abbracciare il suo nuovo club, la Fiorentina, Robin Gosens ha comunque voluto salutare l'Union Berlino c...

Arrivato da pochi minuti a Pisa, dove prenderà un van che lo porterà direttamente a Firenze per abbracciare il suo nuovo club, la Fiorentina, Robin Gosens ha comunque voluto salutare l'Union Berlino con una lettera dove si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Ecco il testo del post su Instagram: “Dove si comincia quando non si vuole giustificarsi per nulla, ma si ha comunque il bisogno di dire qualcosa?

Cari tifosi dell'Union, so cosa molti di voi probabilmente pensano: "Adesso se n'è andato, era quello che voleva fin dall'inizio. Era scritto ovunque." Non voglio fare spiegazioni. Voglio solo dire che ogni giorno mi è piaciuto andare all'Alte Försterei. Ho amato ogni istante nel dare tutto per questa squadra. Le partite in questo stadio incredibile rimarranno per sempre nel mio cuore. Il 34° giorno della scorsa stagione è stato probabilmente il momento più emozionante che io abbia mai vissuto nel calcio. E sì, la scorsa stagione è andata in modo completamente diverso da come ci aspettavamo. Nonostante tutto, ho sempre avvertito il rispetto di tutti.

La vita a volte ci costringe a prendere decisioni difficili. Lasciare il club – proprio all'ultimo giorno del mercato e persino il giorno della partita – è una di queste decisioni. Ma sono convinto di aver preso la decisione giusta. Spiegare i motivi porterebbe solo a una giustificazione, e non è ciò che desidero.

Voglio solo dire GRAZIE. Grazie per avermi dato l’opportunità di realizzare quello che è stato probabilmente il sogno più grande della mia vita: giocare in Bundesliga. Grazie a ogni singolo tifoso che mi ha supportato fin dal primo giorno. Grazie a tutti gli allenatori che hanno riposto fiducia in me. Grazie a questi incredibili collaboratori che rendono questo club qualcosa di unico. E grazie a questa squadra. Trascorrere del tempo con voi – sia in campo che fuori – è stato un grande dono per me”.

AG. BIANCO: “È FELICE DI RIABBRACCIARE NESTA A MONZA. GRATI ALLA FIORENTINA, MA CI ASPETTAVAMO ALTRO”

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