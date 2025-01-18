Graziani durissimo: "Colpani sembra che abbia costantemente la febbre a 38. Brutta copia dal Monza"

Gudmundsson è un giocatore fondamentale attorno al quale è stata costruita la squadra, va supportato

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fiorentina, toccando i temi caldi di casa viola. Queste le sue dichiarazioni:

"La classifica rimane molto bene, perché ci sono i momenti positivi e poi anche quelli negativi, ma non bisogna perdere la testa. Se dovesse andare male anche questa partita, qualcuno può pensare che ci possa essere uno scossone all'interno di questa squadra. Io continuo dare fiducia a questo allenatore, ma è anche vero che bisogna tornare a fare buoni risultati.

E' fondamentale tirare fuori i mal di pancia, perché è importante all'interno di una squadra. Il confronto tra tecnico e squadra, per ascoltare le problematiche che ci possono essere, ma credo che in questo momento la questione che ci sta cuore è la gestione di Gudmundsson da parte di Palladino. Gudmundsson è stato preso perché è un giocatore che ti fa la differenza, ma poi ci sono i giocatori che quando non stanno bene, allora vanno supportati. Bisogna dargli fiducia anche quando le cose non vanno per il verso giusto. La Fiorentina ha fatto dei sacrifici economici per prenderlo. È impensabile lasciarlo fuori contro il Napoli e sostituirlo dopo appena un tempo contro il Monza. È un giocatore fondamentale attorno al quale è stata costruita la squadra. Si nota che sta perdendo motivazione ed entusiasmo.

Mi aspettavo di più da Colpani e Mandragora, ma entrambi devono trovare maggiore continuità nel gioco. Colpani la brutta copia del giocatore visto a Monza. Dà l'impressione di essere sempre sotto tono, quasi come se avesse costantemente la febbre alta. Non riesce mai a superare l'uomo, forse a causa della pressione dell'ambiente. Anche Pongracic rappresenta una delusione, sebbene le problematiche non siano chiare. Lo abbiamo preso dalla squadra francese e ora si trova relegato ai margini della Fiorentina".

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