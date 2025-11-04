Laria spiega: “Il più deluso di tutti è Commisso, 500 milioni spesi finora senza mai fare il salto di qualità”

L’esperto giornalista Marco Laria ha parlato della situazione disastrosa in cui versa la Fiorentina su Radio Bruno, incentrando il suo commento in modo speciale sull’aspetto economico della gestione Commisso. Ecco le sue parole: “Rocco non ha mai badato a spese, è il più deluso di tutti a vedere la Fiorentina ultima in classifica. L’investimento su Pioli era volto ad andare in Champions, quest’anno si è speso tanto e, nonostante ciò, sta andando malissimo. Commisso ogni anno spende 25 milioni di sponsorizzazione, cifre folli rispetto agli sponsor da 3 milioni che la squadra aveva prima di lui.”