Marchini: “Sono preoccupato dalle prestazioni di Gosens e Dodo, se Gud non gioca rischi di perderlo.”

Il giornalista sportivo Giampaolo Marchini è stato ospite su Radio Bruno per commentare la situazione che sta affrontando la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non pensavo che Gasperini avrebbe avuto questo impatto alla Roma: la squadra non ha grandi individualità, ma seguono tutti il mister. Se la Fiorentina giocherà da squadra vera sarà una bella gara. Farei un albero di Natale con la difesa a 4, però Gosens e Dodo non possono essere questi, sono preoccupato per i loro rendimento. A Pisa la Fiorentina è stata pericolosa grazie al brasiliano, ma ora non trova continuità.”

Sulla trequarti: “Ndour è sempre stato protagonista, anche se è stato in panchina. Domani potrebbe essere una scelta da riproporre, anche se tenere fuori Gudmundsson vorrebbe dire perderlo.”

Ancora riguardo la formazione: “Pablo Marì è la certezza della difesa, il centrocampo dovrebbe essere Caviglia, Mandragora e Ndour, che però si gioca il posto con Fazzini. Anche Fortini meriterebbe un’occasione, ma con la Roma è presto.”