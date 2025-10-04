4 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marchini: “Sono preoccupato dalle prestazioni di Gosens e Dodo, se Gud non gioca rischi di perderlo.”

Radio

Marchini: “Sono preoccupato dalle prestazioni di Gosens e Dodo, se Gud non gioca rischi di perderlo.”

Redazione

4 Ottobre · 16:16

Aggiornamento: 4 Ottobre 2025 · 16:16

TAG:

dodoFiorentinaGiampaolo MarchiniGosensGudmundssonradio bruno

Condividi:

di

Il noto giornalista sportivo Giampaolo Marchini è stato ospite a Radio Bruno per parlare della partita tra Roma e Fiiorentina.

Il giornalista sportivo Giampaolo Marchini è stato ospite su Radio Bruno per commentare la situazione che sta affrontando la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non pensavo che Gasperini avrebbe avuto questo impatto alla Roma: la squadra non ha grandi individualità, ma seguono tutti il mister. Se la Fiorentina giocherà da squadra vera sarà una bella gara. Farei un albero di Natale con la difesa a 4, però Gosens e Dodo non possono essere questi, sono preoccupato per i loro rendimento. A Pisa la Fiorentina è stata pericolosa grazie al brasiliano, ma ora non trova continuità.”

Sulla trequarti: “Ndour è sempre stato protagonista, anche se è stato in panchina. Domani potrebbe essere una scelta da riproporre, anche se tenere fuori Gudmundsson vorrebbe dire perderlo.”

Ancora riguardo la formazione: “Pablo Marì è la certezza della difesa, il centrocampo dovrebbe essere Caviglia, Mandragora e Ndour, che però si gioca il posto con Fazzini. Anche Fortini meriterebbe un’occasione, ma con la Roma è presto.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio