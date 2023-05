Chiara Zucchelli: “Italiano? A Firenze le critiche non mancano mai, nonostante tutto ha portato due finali”

Chiara Zucchelli del Corriere dello Sport è intervenuta a Radio Bruno. Queste le sue parole:

“La Roma si gioca il secondo trofeo, per me è un buon risultato. Dobbiamo dare atto a Mourinho di averci visto lungo. Era un ambiente ideale però doveva dimostrare che lo avrebbe reso tale. A lui piace la pressione e Roma ne ha a volontà, come Firenze e Napoli, sono realtà dove c’è un’aspettativa altissima a fronte di risultati che storicamente non sono mai visti così alti. La Roma non vinceva da 14 anni e non giocava una finale da 9 anni, lui è riuscito a vincere subito. Anche Italiano si trova in una piazza dove le critiche non mancano mai, gli hanno venduto Vlahovic ma ha continuato a lavorare, alla fine ha ottenuto un ottimo risultato conquistando due finali”

Ha infine concluso parlando di Bove, giocatore promettente della Roma:

“Bove è un giocatore che un anno e mezzo fa stava per essere mandato in prestito alla Triestina in Serie C. Ha convinto Mourinho ed oggi è arrivato a segnare in semifinale di Europa League, mettendo in discussione Wijnaldum per la finale”

