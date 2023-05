Adani: “Preparazione Jovic sul gol sbagliato è da grandissimo. Fiorentina difende rompendo le linee”

Lele Adani ha parlato nel corso della Bobo Tv su Twitch per commentare sia la finale tra Fiorentina e Inter e sia dalla prossima finale di Conference League contro il West Ham. Queste le sue parole:

“Sulla carta faccio fatica a vedere la Fiorentina più forte del West Ham, guardando i giocatori però ho fiducia in Italiano. La finale di Coppa Italia è stata persa per i due errori. La Fiorentina difende rompendo la linea, quando è andata in vantaggio contro l’Inter attaccava con i terzini alti, faceva come ha fatto il Siviglia in casa della Juventus. La prima mezz’ora attaccava lasciando i centrali difensivi all’uno contro uno. Milenkovic non è scappato a fare il libero ed ha tenuto in gioco.

Il secondo gol se decidi di andare in marcatura ci devi andare bene. Di Jovic è molto sbagliato il gol di testa perchè non prende nemmeno la porta, il primo gol che sbaglia invece, la giocata in preparazione è da super giocatore, tira di mancino e la para Handanovic, stoppa e fa andare a vuoto Darmian. Quella giocata li è da Jovic al Francoforte, la preparazione è da grande giocatore. Spero che farà il gol nella partita più importante anche se penso che titolare giocherà Cabral perchè gli riconosce il percorso. Jovic deve essere più convincente per farlo partire”

IL PARERE DI CASSANO