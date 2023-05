Cassano: “Tifo Fiorentina, comunque vada eccezionali. West Ham ha più ritmo, noi più qualità di gioco”

Antonio Cassano ha parlato nel corso della Bobo Tv su Twitch per commentare sia la finale tra Fiorentina e Inter e sia dalla prossima finale di Conference League contro il West Ham. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha il 50% di possibilità di vincere la Conference League, è vero che il West Ham ha avuto delle difficoltà in campionato però ha 3/4 giocatori molto molto forti, Rice a centrocampo è un carro armato, Benrahma che davanti è uno che fa la giocata, Michail Antonio ha superato il record di gol nella storia del club superando Di Canio, hanno anche Lanzini. Sono una squadra inglese che hanno un ritmo altissimo, vogliono andare sullo scontro uno contro uno, è normale che la Fiorentina proverà a giocare ma loro andranno sullo scontro fisico, non giocano molto bene.

La Fiorentina gioca meglio, ha una grande qualità di gioco, gli altri hanno un grande ritmo, io faccio il tifo per la Fiorentina, dobbiamo assolutamente spingere loro con l’energia positiva. Poi quello che succederà vediamo perchè sicuramente se dovesse andare male usciranno i detrattori, quello che ha fatto Italiano e i ragazzi in questi due anni è stato eccezionale. Se dovessero vincere a Firenze festeggerebbero per 6 mesi, è una piazza che merita. 50% di possibilità, il West Ham dalla metà campo in su ha qualità, in difesa invece gioca anche Ogbonna

Contro l’Inter la Fiorentina poteva fare anche il secondo gol, si è impaurita dopo il gol sbagliato di Dzeko, e dopo sono arrivati i due errori di Milenkovic. Nel secondo tempo poteva essere 2-2 ma poteva essere anche 1-3, Jovic ha avuto due occasioni clamorose, l’Inter giocava solo in contropiede, è stata una partita meravigliosa.

Contro il West Ham farei giocare Jovic, Cabral con tutto il bene ma fa una fatica immane, anche perchè i difensori del West Ham sono forti fisicamente, con Jovic è meglio tecnicamente, puo venire fuori e cosi fa entrare dentro gli esterni. Jovic spero che possa aiutare la Fiorentina, è stato preso per queste partite”

