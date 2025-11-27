Monti: “Voglio vedere nella squadra l’atteggiamento di Vanoli, ora conta l’impegno non il bel gioco”

Gianfranco Monti è intervenuto a Radio Bruno per parlare della sfida di Conference di stasera. Ecco le sue parole: “Oggi voglio vedere l’impegno che ho visto contro la Juventus, è l’atteggiamento che Vanoli sta trasmettendo. Stasera è un’opportunità importante, una vittoria sarebbe un bel segnale. Tutte le partite devono essere fatte allo stesso livello, non possiamo dividere tra coppa e campionato. Voglio vedere Comuzzo e Fazzini, anche se c’è da badare al sodo. Ora il gioco non è importante, conta solamente l’impegno.”