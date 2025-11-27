27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Monti: “Voglio vedere nella squadra l’atteggiamento di Vanoli, ora conta l’impegno non il bel gioco”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

27 Novembre · 19:22

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 19:22

FiorentinaGianfranco Montiradio brunoVanoli

Gianfranco Monti ha parlato in onda su Radio Bruno dell'atteggiamento della squadra e del futuro tecnico dei prossimi mesi.

Gianfranco Monti è intervenuto a Radio Bruno per parlare della sfida di Conference di stasera. Ecco le sue parole: “Oggi voglio vedere l’impegno che ho visto contro la Juventus, è l’atteggiamento che Vanoli sta trasmettendo. Stasera è un’opportunità importante, una vittoria sarebbe un bel segnale. Tutte le partite devono essere fatte allo stesso livello, non possiamo dividere tra coppa e campionato. Voglio vedere Comuzzo e Fazzini, anche se c’è da badare al sodo. Ora il gioco non è importante, conta solamente l’impegno.”

