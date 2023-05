Pezzella: “Fiorentini, soffrirò con voi. Un grosso in bocca al lupo a tutta la Fiorentina per la finale”

German Pezzella ha rilasciato un’intervista molto interessante a Radio Bruno. Queste sono le parole riportate dalla trasmissione che ha deciso di spezzare l’intervista in due puntate e oggi ha condiviso la prima parte.

Sul Mondiale:

“Vincere il Mondiali è un’emozione molto forte, ovunque vai tutti ti fanno i complimenti, è spettacolare”

Betis, qualificazione in Europa:

“Si tratta della terza volta di fila che questa squadra raggiunge l’Europa League, prima volta nella storia. Arrivare in Europa League era l’obiettivo della società. Siamo stati molto vicini alla Champions ma negli ultimi 2 mesi abbiamo allentato la presa”

Sulla stagione della Fiorentina:

“C’è da fare i complimenti alla Fiorentina e a Italiano per i risultati raggiunti, fare due finali in un anno è qualcosa di straordinario. Ho visto sui social che molti tifosi andranno a Praga. Sarà pazzesco, faccio un grande in bocca al lupo a tutti, io soffrirò con voi durante la partita”

Sul connazionale Martinez Quarta e sulla finale tutta Argentina:

“Quarta ha fatto una buonissima annata, se continuerà a migliorare verrà sicuramente preso in considerazione per la nazionale Argentina. Il mister chiama chi merita. In finale hanno segnato due argentini. Lautaro è in un momento strabiliante, sta molto bene”

L’ex viola ha terminato parlando di Italiano:

“Ha cambiato tutto, ha dato un’identità alla squadra e con il tempo sono anche arrrivati i risultati, ha riportato entusiasmo a Firenze. Dopo la finale gli ho scritto per complimentarmi, ci siamo conosciuti poco ma ho sentito di complimentarmi. Ha sempre difeso il suo modo di vedere il calcio, fin qua i risultati gli danno ragione”

