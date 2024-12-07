Bucchioni: "Folorunsho farebbe al caso della Fiorentina. Colpani? Spero non diventi un 'problemone'"

È difficile dire se questa squadra, dopo tutto ciò che è successo, riuscirà a ritrovarsi. Sottil è una scelta offensiva, ma...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per affrontare i temi caldi legati alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"È difficile dire se questa squadra, dopo tutto ciò che è successo, riuscirà a ritrovarsi. Me lo auguro. Parliamo di un gruppo che ha sempre mostrato coraggio e temperamento. Possiamo ricordare episodi passati, anche più drammatici, come quello di Astori. Nel primo tempo contro l'Empoli si sono viste ripercussioni, ma nella ripresa qualcosa è cambiato. Sono passati quattro giorni, e penso che i ragazzi abbiano metabolizzato l’accaduto. Dobbiamo ripartire perché abbiamo obiettivi importanti. Forse già quel primo tempo contro l’Empoli è bastato per reagire. Il Cagliari è una squadra abbordabile, ma non si può ignorare quanto successo, anche perché situazioni simili incidono a livello mentale: magari qualcuno non avrà dormito bene. Ora, però, bisogna ripartire.

La formazione contro il Cagliari? Sottil è una scelta offensiva. Se gioca, l'allenatore gli chiederà un sacrificio maggiore in fase di copertura. Bove, per esempio, sapeva adattarsi alla fase difensiva trasformando il modulo in un 4-4-1-1 o addirittura un 4-5-1, aiutando Gosens con i raddoppi. Colpani sull’altra fascia lo fa già. Sottil, però, sta bene, ha gamba ed è utile nelle ripartenze. Certo, il pressing lo fa, ma qui si tratta di coprire spazi con maggiore disciplina. C’è anche una possibile opzione più conservativa con Mandragora e Adli come sottopunta, ma giocando in casa contro il Cagliari non credo si seguirà questa strada. La squadra ha tante soluzioni, quindi non sono preoccupato. Anche Gudmundsson è un’opzione, ma meglio che recuperi condizione con calma.

Un nome per il centrocampo? Penso a Folorunsho. L’ho seguito molto l’anno scorso: è un giocatore che combina forza fisica, qualità, visione di gioco e tiro dalla distanza. Se il Napoli decide di rinforzare le seconde linee con qualche acquisto, potrebbe non essere incedibile. La Fiorentina, uscita dalla Coppa Italia, ha meno impegni e potrebbe concentrare gli investimenti su due rinforzi di qualità: uno a centrocampo e uno in attacco. In difesa, invece, valuterei qualche cessione: in una linea a quattro, tutte le alternative attuali sono probabilmente troppe

Colpani? E' un problemino e spero non diventi un problemone, perché se mi devo tenere questo Colpani per tutta la stagione bisogna vedere se giustifica l'investimento. Mi manca il Colpani geniale, che faccia qualche gol. Un giocatore così non lo puoi mollare. Ha bisogno di essere stimolato, coccolato: c'è un problema che l'allenatore deve risolvere. Io insisterei, domani potrebbe essere la partita giusta".

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