Cecchi non ci gira intorno: "Palladino sul banco degli imputati per il crollo della Fiorentina"

Secondo Stefano Cecchi se la Fiorentina è oggi una squadra fragile e insicura, il problema non sono i singoli ma l'intero sistema

Ecco il commento alla partita del giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"La Fiorentina continua a ripetere lo stesso copione ormai da tempo, e si ha la netta sensazione che il problema non sia il singolo giocatore, ma l’intero sistema. Il principale responsabile di questa situazione non può che essere Raffaele Palladino. La squadra appare paurosa, fragile, leggera, e inevitabilmente lui deve finire sul banco degli imputati. Manca sicurezza, e così sei costantemente esposto alle difficoltà, come una barca che si lascia trascinare dal vento.

Il divario tecnico tra Fiorentina e Torino, almeno sulla carta, era evidente. Eppure, anche con un uomo in meno, i granata davano l’impressione di poter segnare da un momento all’altro. Questo fa capire quanto sia profonda la fragilità strutturale della squadra viola.

Non è una questione di mercato: gli errori non si possono imputare alle scelte fatte. Tuttavia, Folorunsho ha dimostrato che qualche valore aggiunto può arrivare, ma non basta. Il problema resta l’impostazione generale e, in ultima analisi, la guida tecnica della squadra."

Palladino: “C’è dispiacere, ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, siamo ancora sesti in classifica”

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