Palladino: "C'è dispiacere, ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, siamo ancora sesti in classifica"

L'allenatore della Fiorentina Palladino ha parlato a Dazn, commentando il pareggio contro il Torino ma sottolineando gli aspetti positivi

L’allenatore della Fiorentina Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN, commentando il pareggio per 1 a 1 contro il Torino. Queste le sue parole:

Oggi c’è dispiacere. Siamo passati in vantaggio, l’espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto. Dispiace per il risultato, per il momento, i ragazzi soffrono a non vincere. Veniamo da 6 partite in cui non troviamo la vittoria, ma io voglio vedere gli aspetti positivi, il bicchiere mezzo pieno. Siamo ancora sesti in classifica, siamo in linea con quello che volevamo fare a inizio stagione, abbiamo la quarta miglior difesa. Probabilmente abbiamo fatto bene prima, quando ne abbiamo vinte 8 di fila, e adesso non stiamo raccogliendo quello che volevamo.

Non siamo riusciti a raddoppiare, abbiamo avuto molte occasioni e questo è stato il rammarico. Poi c’è stato un errore individuale in uscita, la squadra è andata un po’ in ansia e questo non deve succedere. Dobbiamo crescere, anche sotto il profilo della personalità. Questa è una squadra di talento, con giocatori molto bravi e forti, che vengono anche da squadre importanti. Dobbiamo capire i momenti, come agire, quando c’è da tirare fuori personalità e carattere. Stiamo facendo un percorso di crescita, ci sono tanti aspetti negativi ma anche positivi. Dobbiamo e possiamo fare di più.

LE PAROLE DI VANOLI

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