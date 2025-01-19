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Vanoli: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, con un pizzico di fortuna si poteva anche vincere"

L'allenatore del Torino Vanoli si è complimentato con i suoi giocatori dopo il pareggio con la Fiorentina, nonostante l'inferiorità numerica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 15:05
Vanoli: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, con un pizzico di fortuna si poteva anche vincere" -
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L’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto contro la Fiorentina. Queste le sue parole: 

“Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita con spirito e carattere. Siamo stati bravissimi a fare una grande partita in inferiorità numerica, non abbiamo mai perso la testa e abbiamo avuto coraggio. Con un pizzico di fortuna e qualità si poteva anche fare qualcosa in più. 

Siamo riusciti a mantenere lucidità, devo dire che abbiamo un grande portiere che gestisce bene la palla coi piedi, ci ha aiutato molto. A Dembele ho detto che il suo mister ha grande fiducia in lui, sono errori fatti dalla voglia e dall’entusiasmo di voler far bene. È un ragazzo che deve stare tranquillo, mi è dispiaciuto per lui, l’ho visto piangere nello spogliatoio ma i compagni non glielo hanno fatto pesare, sfornando una grandissima prestazione.

Il mercato ci deve aiutare, oggi anche in panchina avevamo tanti ragazzi della primavera.”

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