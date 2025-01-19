Vanoli: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, con un pizzico di fortuna si poteva anche vincere"

L'allenatore del Torino Vanoli si è complimentato con i suoi giocatori dopo il pareggio con la Fiorentina, nonostante l'inferiorità numerica

L’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita con spirito e carattere. Siamo stati bravissimi a fare una grande partita in inferiorità numerica, non abbiamo mai perso la testa e abbiamo avuto coraggio. Con un pizzico di fortuna e qualità si poteva anche fare qualcosa in più.

Siamo riusciti a mantenere lucidità, devo dire che abbiamo un grande portiere che gestisce bene la palla coi piedi, ci ha aiutato molto. A Dembele ho detto che il suo mister ha grande fiducia in lui, sono errori fatti dalla voglia e dall’entusiasmo di voler far bene. È un ragazzo che deve stare tranquillo, mi è dispiaciuto per lui, l’ho visto piangere nello spogliatoio ma i compagni non glielo hanno fatto pesare, sfornando una grandissima prestazione.

Il mercato ci deve aiutare, oggi anche in panchina avevamo tanti ragazzi della primavera.”

I CORI DELLA FIESOLE

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