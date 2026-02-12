Marianella: “La Fiorentina non sbaglierà il finale di stagione, mi è piaciuto il mercato che ha fatto”

Il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella è intervenuto su Radio Bruno per parlare di attualità in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Il pareggio col Torino è una delusione perchè la squadra fa sempre gli stessi errori, continuo però a non avere un pensiero negativo sul proseguimento e la conclusione di stagione. Manca personalità, sono certo però che Paratici abbia già messo tutti davanti alle loro responsabilità. Sicuramente è presto per vedere la sua mano, ma è un uomo di calcio, il nuovo sceriffo della città: finora non ha sbagliato nulla.”

Ancora su Paratici: “Possiamo immaginare cosa abbia fatto nello spogliatoio, mi è piaciuta la conferenza di presentazione e il mercato fatto: Solomon e Harrison si sono inseriti bene. Brescianini serviva alla Fiorentina, e Fabbian ha talento.”

Sulla difesa: “Dei centrali della Fiorentina il migliore in assoluto è Luca Ranieri.”