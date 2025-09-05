6 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Farei un 3-5-2. Gudmundsson rallenta troppo la manovra, deve giocare di prima”

Radio

Bucchioni: “Farei un 3-5-2. Gudmundsson rallenta troppo la manovra, deve giocare di prima”

Redazione

5 Settembre · 21:39

Aggiornamento: 5 Settembre 2025 · 21:39

TAG:

BucchioniFiorentinaGudmundssonradio bruno

Condividi:

di

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina e del suo assetto tattico in previsione della partita col Napoli.

Enzo Bucchioni, ospite a Radio Bruno, ha parlato della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi aspetto crescita nella manovra, Nicolussi serve anche a questo. Al momento tornerei al 3 5 2, soprattutto con il Napoli cercherei più equilibrio. Con il Napoli servirà equilibrio e coprire gli spazi. Gudmundsson mi preoccupa perchè rallenta il gioco: deve passarla di prima e infilarsi negli spazi.”

Sulla difesa: “Comuzzo deve imparare e bisogna lavorarci. Kouadio mi piace, Dodo è rapido e può stare nei tre, senza dimenticare Ranieri e Viti…le soluzioni non mancano”

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio