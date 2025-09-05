Bucchioni: “Farei un 3-5-2. Gudmundsson rallenta troppo la manovra, deve giocare di prima”

Enzo Bucchioni, ospite a Radio Bruno, ha parlato della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi aspetto crescita nella manovra, Nicolussi serve anche a questo. Al momento tornerei al 3 5 2, soprattutto con il Napoli cercherei più equilibrio. Con il Napoli servirà equilibrio e coprire gli spazi. Gudmundsson mi preoccupa perchè rallenta il gioco: deve passarla di prima e infilarsi negli spazi.”

Sulla difesa: “Comuzzo deve imparare e bisogna lavorarci. Kouadio mi piace, Dodo è rapido e può stare nei tre, senza dimenticare Ranieri e Viti…le soluzioni non mancano”