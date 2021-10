I valori dei giocatori della Fiorentina a Fifa 22, Callejon e Torreira i più forti, Vlahovic ha 78

I migliori della rosa sono José Callejon e Lucas Torreira con un overall di 80, seguiti da Alvaro Odriozola che occupa il gradino più basso del podio: 79 il valore complessivo del terzino spagnolo. Sorprende il 78 attribuito a Dusan Vlahovic, nonostante il suo potenziale in modalità Carriera possa raggiungere un punteggio pari a 85. Insieme a lui Giacomo Bonaventura, che spicca leggermente sui compagni di squadra Bartlomiej Dragowski, Gaetano Castrovilli e Nico Gonzalez (overall di 77). Solo un 76 per Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta. Chiudono la classifica a tinte viola Alfred Duncan e Matija Nastasic (74).

Gli overall della Fiorentina su FIFA 22

José Callejon – 80

Lucas Torreira – 80

Alvaro Odriozola – 79

Dusan Vlahovic – 78

Giacomo Bonaventura – 78

Bartlomiej Dragowski – 77

Gaetano Castrovilli – 77

Nico Gonzalez – 77

Nikola Milenkovic – 76

Cristiano Biraghi – 76

Lucas Martinez Quarta – 76

Sofyan Amrabat – 76

Erick Pulgar – 75

Aleksandr Kokorin – 75

Riccardo Saponara – 75

Alfred Duncan – 74

Matija Nastasic – 74

La Fiorentina, sui propri canali social, ha mostrato il momento in cui ogni giocatore viola ha ricevuto la propria overall. Ecco il video

View this post on Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina)

