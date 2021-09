Dopo qualche mese di lavoro con Italiano, José Maria Callejon si è guadagnato un posto da titolare. Oggi sarà la sua 600esima partita in carriera. La Fiorentina è pronta ad esercitare l’opzione per il prolungamento annuale Callejon deve solo dimostrare. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

