Simeone: “Sono tornato a segnare perchè adesso faccio meditazione come a Firenze”

Dopo la partita contro il Genoa, che ha visto Simeone segnare il gol del momentaneo 0-1, il Cholito ha parlato in diretta a Dazn, queste le sue parole e la sua confessione sul periodo che ha passato:

“Il gol di stasera serviva a me e alla squadra, adesso mi sono ritrovato con me stesso, sento di avere tanta energia da mettere tutta sul campo. Come ho ritrovato questa energia? Con la meditazione, ho iniziato a farla quando ero a Firenze e quando ero a Genova. Avevo mollato, non la facevo più, adesso ho ricominciato perchè sento che mi fa bene farla, mi ha cambiato e mi rende una persona migliore. Credo che respirare e imparare e togliere i pensieri che uno ha nella testa con la respirazione, anche se sembra semplice, fa davvero tanto bene e mi fa stare bene, in equilibrio. Cosi ho imparato tante cose. La faccio tutti i giorni la meditazione, 15 minuti al giorno, è un semplice momento per star con te stesso. Se qualcuno ha dei problemi, posso assicurare che è una cosa molto buona. Con la meditazione non elimini i pensieri, semplicemente li lasci passare” conclude Simeone.

