Bucchioni: “Domenica Sottil non è entrato perchè avrebbe fatto i danni, meglio Callejon”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“A Udine non è stata facile, diverse squadre, anche grandi, hanno perso punti sul campo dell’Udinese. Nel primo tempo la Fiorentina è stata dominante, nel secondo si è difesa compatta. Callejon faceva fatica a stare in piedi, ma ha dato se fosse entrato Sottil sarebbe stato un problema perché avrebbe allungato la squadra e avrebbe messo in difficoltà Odriozola. Domenico affrontiamo il Napoli e la nota positiva è che la squadra potrà preparare con calma questa partita avendo una settimana a disposizione, è bello vedere come cambiando i giocatori, il gioco di Italiano non ne risente, è una rivoluzione puntata sulle idee” conclude Italiano.

