Verso Roma-Fiorentina: Igor con Milenkovic. C’è Castrovilli, Callejon dal 1′ con Gonzalez e Vlahovic

Si avvicina l’esordio stagionale per la Fiorentina: i Viola scenderanno in campo alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico contro la Roma. Secondo quanto riportano tutti i quotidiani odierni, in porta ci sarà Dragowski (pochi dubbi). La linea difensiva vedrà sulla fascia sinistra il nuovo capitano Cristiano Biraghi. Al centro, Igor è in vantaggio su Quarta per una maglia dal 1′ al fianco di Milenkovic, mentre sull’out di destra agirà Venuti. La cabina di regia vedrà in azione Pulgar, con Castrovilli (in vantaggio su Maleh) e Bonaventura. Davanti non si prescinde da Dusan Vlahovic. Al suo fianco agiranno l’argentino Nico Gonzalez a sinistra e lo spagnolo José Callejon a destra, esattamente come contro il Cosenza in Coppa Italia.

Di seguito la probabile formazione: (4-3-3) Dragowski, Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura, Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

