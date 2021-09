Callejon, ora il Napoli poi il rinnovo: la società farà delle valutazioni sul giocatore

Test del cuore, esame per il futuro. Alla parola Napoli, i brividi per Callejon sono inevitabili ma in gioco c’è di più. Lo spagnolo ha un contratto con la Fiorentina in scadenza a giugno, con opzione per la prossima stagione e a lui piacerebbe coincidere il club di Commisso ad esercitarla. A Firenze sta bene così come la sua famiglia e ogni gara è un tassello per dimostrare che quei circa due milioni l’anno netti di ingaggio sono ben spesi per il presente e per il futuro. La società per decidere il destino dell’attaccante farà prima di tutto una semplice riflessione e cioè se sia possibile trovare sul mercato una soluzione migliore sotto l’aspetto tecnico, a cifre simili o inferiori. Se la risposta fosse negativa basterebbe far valere l’opzione, alle stesse cifre di quelle attuali, per un giocatore che è stato rivitalizzato da Italiano. Una valutazione verrà fatta anche sull’età. Lo scrive il Corriere dello Sport.

